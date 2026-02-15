新感覚のスイーツキターーッッ！！【セブン-イレブン】沼落ち注意の「新商品」って？

【セブン-イレブン】では、1月20日より「しあわせ食感」をテーマにした新作スイーツを販売中。これまでにない新感覚の食感を楽しめるスイーツが勢揃いしています。ほかにも、ひと口食べたら、即沼落ちしそうな高クオリティスイーツも登場しているよう。そこで今回は、新感覚に驚く「新商品」を紹介します。

何度も食べたいクセになる食感

セブンの人気スイーツの1つ「とろ生食感チーズケーキ」。これまでにも何度か発売されており、プレーン以外のフレーバーも販売されているため、見かけたことがある人も多いはず。@hifumi4さんが「舌触りはとろっと」「濃密」とコメントしているように、とろける食感と濃厚な味わいのバランスがクセになる理由なのかも。

こんなふわふわ感がコンビニで！？

「雲どら つぶあん & ホイップ」は、@nyancoromochi_sweets_blogさんが「しっとりふわふわ」とコメントするように、雲のようにふんわり厚いどら焼き生地が大きな特徴。つぶあん & ホイップをサンドしたどら焼きは定番のスイーツですが、通常とは違う厚焼きの生地が新たな魅力を見せてくれそうです。

4種のチョコレートによる贅沢エクレア

エクレア生地からはみ出すほど、たっぷりと入ったダークチョコクリームとチョコクリームが目を引く「クワトロチョコエクレア」。クワトロとはイタリア語で「4」を意味し、その言葉通り4種類のチョコ具材を使っている点がポイントです。@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく、エクレア生地は「ふかっと」しており、生地にサンドされているホワイトコーチングは「ポキポキ食感」とのこと。味や食感、さまざまな違いが楽しめる一品です。

美味しい要素がギュッと詰まってる

@yuumogu22さんが「バッキバキ」とコメントするほど、キャラメリゼ部分が分厚く仕上がっている「ブリュレデニッシュキャラメル」。デニッシュ生地とキャラメリゼの組み合わせだけでも、十分贅沢感がありますが、さらにキャラメルホイップまで入っているとあって贅沢感も倍増。程よい食べ応えと満足感も得られそうな、コスパの高い一品です。

【セブン-イレブン】で販売中の「新商品」は、どれもこれまでにない新感覚が体験できそうなユニークな商品ばかり。味のクオリティ、食べ応えなどトータルの満足感も高そうなので、ぜひお近くの店舗で探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる