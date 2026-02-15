元グラビアアイドルでタレントの吉木りさ(38)が14日、自身のインスタグラムを更新し、交際を“断られた”ことを明かした。



【写真】甘々のラブレター付きクッキー 速攻で「ごめんなさい」とは許せん！

手作りとみられるクッキーとメッセージカードの画像を掲載。「パパ…ずっと前から好きでした…付き合ってくだ『ごめんなさい!!!』って食い気味に断られました」と報告。「クッキー返してください」と捨てぜりふ気味に付け加えた。



メッセージカードには「パパへ…ずっと前から好きでした…付き合ってください♡りさ♡」と読む方が照れてしまいそうな“告白”がしたためられている。吉木の夫は俳優の和田正人(46)。2人は2017年に結婚し2019年に長女、2022年に長男が誕生している。インスタにも家族4ショットを掲載するなどちゃんと仲良しだ。



フォロワーは「素敵なご夫婦ですね」とほほ笑ましく見守るようにコメント。ただ「なにそのコント」「じゃー、私が」「ならば、その『愛』を私が貰います！」とあきれつつツッコむ言葉もあった。



（よろず～ニュース編集部）