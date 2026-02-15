リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアンは、元夫カニエ・ウェストのツアー衣装をすべて保存しているという。およそ8年の結婚生活の末、2022年に離婚した2人だが、キムは子供たちが将来見られるようにと、カニエがコンサートやイベントなどで着用した衣装を取っておいているのだそうだ。



【写真】元夫との2ショット

コンプレックス誌にキムはこう話す。「すべてを集めてるわ。思い出だから。私って思い出の品を手放せないタイプなのかも。カニエのツアーの衣装は子供たちのために全部取っておいてあると思う」「『Glow in the Dark』から『Watch the Throne』まで、『Yeezus』ツアーのマルジェラのコーデとか、『Watch the Throne』のジバンシィのもね」「博物館みたいにすべてを丁寧に保管しているの」



カニエとの間に12歳から6歳まで、4人の子を持つキムは、両親や祖父母、姉妹などの洋服も持っているそうで、将来娘たちが高校のプロム（舞踏会）などに来てくれることを願っていると明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）