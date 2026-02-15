『東大王』で活躍の河野ゆかり、“自己管理術＆勉強法”の著作発売 東大医学部卒業→結婚→スイスの大学院在学中
TBS系『東大王』などで活躍し、東京大学医学部を卒業した河野ゆかり（25）が、4月13日に著作『東大医学部卒・河野ゆかりの「仕組み化」勉強法 意志力に頼らない学習自走化メソッド』（KADOKAWA）をリリースすることが15日、発表された。
【写真】『東大王』河野ゆかり、東大医学部卒業→結婚報告→進路公表の流れ
河野は、2000年生まれ、兵庫県出身。21年〜24年放送のTBS系『東大王』に出演し、“東大医学部の絶景クイーン”として、鶴崎修功らとともに同番組をけん引。24年9月に放送された同番組最終回では、収録日と大学のスケジュールが合わず、参加せずに見届け人として途中からひな壇に登場した。24年11月に「セント・フォースsprout」所属を発表。25年、東京大学医学部医学科卒業。医師国家試験合格。現在、スイス・ジュネーブ大学大学院に在籍中。国家試験やテレビ出演の一方で、J.S.A.ワインエキスパートも取得するなど徹底的な自己管理力がYouTubeなどで話題となっている。プライベートでは、25年3月に医療従事者との結婚を発表している。
本作は、東大医学部を卒業した河野の勉強法の全容を初公開。その日勉強が出来なかったなら、悪いのは自分ではなくシステム、成績アップを達成するために必要なのは『強い意志』ではなく『正しい仕組み』とし、「出来ない」の要因を潰すことで、やる気に頼らない「勉強システム」が回り始めるというもの。やる気がある、ないに関係なく、気づけばその日のタスクが終わる、超効率的な「自動勉強システム」の作り方を誰でも実践できるように、ゼロから解説している。
