◇ミラノ・コルティナ五輪 第10日 デュアルモーグル（2026年2月15日 リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）

フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、島川拓也（27＝日本仮設）が3位決定戦で敗れ、メダルにあと一歩届かなかった。

島川が大金星の連続も最後の最後でメダルに届かなかった。初戦となる予選でカナダ選手に20―15で勝利。1回戦ではスピードが武器の島川が、金メダル候補でランキング1位の格上相手に果敢に並走。激しい争いになったが、少し先行したビエルがエア直前にまさかの転倒。冷静にゴールした島川が結果的に下克上で8強に進出した。準々決勝でも遅れてゴールも得点で上回り、本人も驚きの勝利。準決勝ではキングズベリーに完敗も3位決定戦へ気持ちを切り替えていた。

藤木豪心（28＝イマトク）、西沢岳人（26＝チームリステル）は予選で敗退した。

デュアルモーグルはモーグルと同じくコブとエア台が設けられた急斜面を、2人が並んで滑り降りる。ジャッジは7人で、4人がターン、2人がエア、1人がタイムを担当。各ジャッジが持ち点の5点を2選手に振り分け、合計点数で勝敗を決める。勝ち抜き方式のトーナメントで行われ、組み合わせはFIS（国際スキー連盟）のデュアルモーグルのランキング、今大会のモーグルの結果、FISポイントリストによって作成される。