『BLEACH』特別企画、尸魂界篇に突入 アニメ無料配信＆OP・ED映像など続々
テレビアニメ『BLEACH』の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が、第2弾となる「尸魂界篇」に突入した。あわせて「死神代行篇」と連なるスペシャルビジュアル「尸魂界篇」が解禁された。
【動画】懐かしい！『BLEACH』尸魂界篇のアニメ映像
さらに、『BLEACH』アニメ公式YouTubeチャンネルにて、尸魂界篇の始まりである21話を期間限定で無料公開。尸魂界篇全話、UVERworldの「D-tecnoLife」などのOP＆ED映像も順次公開予定となっている。
歴代シリーズを振り返る特別企画「TV ANIMATION『BLEACH』THE STORIES」第2弾となる「尸魂界篇」。アニメ公式YouTubeチャンネルにて21日20時より21話〜63話までの期間限定無料配信やOP＆ED映像の公開、キャストインタビュー動画などを順次展開。尸魂界篇の始まりであるTVアニメ21話「突入！死神の世界」については先行して本日からアニメ公式YouTubeチャンネルにて期間限定無料配信中。
■2026年2月21日（土）20:00より尸魂界篇が順次プレミア配信！
#21〜#32：2026年2月21日（土）配信開始
#33〜#44：2026年2月28日（土）配信開始
#45〜#53：2026年3月7日（土）配信開始
#54〜#63：2026年3月14日（土）配信開始
■尸魂界篇OP＆ED映像も 2026年2月23日（月）20:00より順次公開！
2月23日（月）20:00：「D-tecnoLife」UVERworld
2月25日（水）20:00：「ほうき星」ユンナ
2月27日（金）20:00：「happypeople」Skoop On Somebody
3月2日（月）20:00：「一輪の花」HIGH and MIGHTY COLOR
3月4日（水）20:00：「LIFE」YUI
3月6日（金）20:00：「マイペース」SunSet Swish
3月9日（月）20:00：「TONIGHT, TONIGHT, TONIGHT」BEAT CRUSADERS
3月11日（水）20:00：「HANABI」いきものがかり
3月13日（金）20:00：「MOVIN!!」タカチャ
