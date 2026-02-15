俳優の小泉孝太郎（47）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。かつての驚きの外出事情を明かす場面があった。

小泉は幼少期の父・小泉純一郎元首相との横浜の思い出について「横浜スタジアム、野球を見て中華街とか」と回顧。MCのお笑いタレント・狩野英孝が「中華街だと行くお店は必ず決まっているんですか、家族で」と尋ねると、「昔は決まっていましたね」と打ち明けた。

「やっぱり家族だと老舗が多かったですね。『重慶飯店』とか」と明かし、個室かとの質問には「人数も多かったんで」と即答した。

狩野が「人数？」と不思議そうに尋ねると、小泉は「父親と、弟・進次郎だけじゃなくて、父のSPもいたり、秘書もいたり。親戚たちもいて」と告白。結構な人数になると言われ「野球観戦とか横並び（の席）全部とかですもん。ちょっと考えられないでしょう」とぶっちゃけてMC陣を驚かせた。

「その時はまだ総理じゃないし、地元だと分かる人は分かるんですよね。あ、小泉さんだ、みたいな」と小泉。純一郎氏が首相になる前、SPがついていたのは「大臣やってる時とか」と語った。

食事の際、SPは「立っている場合もあるし、一緒に食べるときもありましたかね」と語った。