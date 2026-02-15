元体操選手の肩書を持つ美女レスラーによる、常識の枠を軽々と飛び越えるトレーニング動画がファンの度肝を抜いている。

【映像】金髪美女レスラー、懸垂で腕が“ぐにゃり”一回転の衝撃可動

話題を呼んでいるのは、WWE女子スーパースターのソル・ルカ。WWEの公式『X』が公開した映像で、ソルは元世界王者シェイマスのYouTube番組「Celtic Warrior Workouts」に出演し、驚異の身体能力を披露した。

懸垂バーにぶら下がったソルは、そこからハンギングレッグレイズの要領で脚を真上へ引き上げて体をコンパクトに折りたたむ。だが、真骨頂はその先だ。身体を折りたたんだ状態から、そのまま後方へ回転。バーを支点に体をロールさせ、ほぼ一周する勢いで肩関節が極限の可動域に突入する。そして何事もなかったかのようにぶら下がり姿勢へと戻ってみせた。

衝撃的な身体能力に映像を見たファンからは「どうなってる？」「肩壊れないの？」「人間の可動域じゃない」「別次元」といった反応が相次いだ。

リング上では“ソル・スナッチャー”など超高難度アクロバティック技で観客を沸かせるソルだが、その裏にはこうした体操レベルのコントロールと可動域がある。派手なフィニッシュの源泉が、トレーニング段階からすでに常識外れであることを証明する映像となった。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved