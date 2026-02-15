「意中の人を金龍に」大阪のラーメン屋のバレンタイン提案に反響…「お互いニンニク食べたら最強だね」
大阪で親しまれる「金龍ラーメン」の公式Xが14日、バレンタインデーのアピールを行った。
【写真】バレンタインデーにふさわしい… ラブラブな感じの金龍ラーメン
「今日は思い切って、意中の人を金龍に誘ってみよう」と、金龍のラーメン写真をハートのイラストでデコレーションして投稿。
金龍ラーメンは道頓堀などに店舗があり、龍の立体看板で知られる。豚骨、さらに白菜キムチ、ニラキムチ、きざみニンニクなどのトッピングが人気。甘いチョコとはほど遠いが…。
「誘ったら、断られました」「お互いニンニク食べたら最強だね」などの声が寄せられている。
