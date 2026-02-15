動物病院を訪れた2頭の秋田犬さんたち。待合室で診察の順番待ちをするお姿があまりにも『正反対すぎる』と話題になっているのです。

マナーモードのバイブレーションにも負けていない…？秋田犬コンビがみせたギャップに溢れたまさかの光景は記事執筆時点で118万回を超えて表示されており、3.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

2頭の秋田犬を動物病院に連れて行った結果…

Xアカウント『@alcoholicsakura』に投稿されたのは、2頭の秋田犬さんたちのお姿。この日、秋田犬「フウ」ちゃんと「ライ」くんは動物病院を訪れていたのだそう。

待合室で診察の順番待ちをしていたフウちゃんは、パパさんの腕の中で…お手本と言っても過言ではないほどに『ガクガクブルブル』と震えていたのだといいます。

待合室でみせた『正反対すぎる反応』に反響

抱きしめているパパさんまで揺れてしまうのでは…？と心配になるほど、スマホのバイブレーションを彷彿とさせる振動具合で、カカカカカカ…と歯が鳴るほどの震えをみせたというフウちゃん。

ガクガクブルブルと震えながらとても不安そうな表情を浮かべるフウちゃんはまるで小さな子供のようで、大きく立派な外見とのギャップはあまりにも愛くるしいもの。

対して、付き添いで来院していたというライくんは…ごろんと無防備に寝転がり、余裕に満ち溢れていたのだそう。フウちゃんを落ち着かせるために付き添いをお願いしたものの…思いがけず、シュールな光景を生むこととなった模様。

ちなみに飼い主さん曰く、今回は余裕の表情をみせていたライくんですが、いざ自分の診察になるとしれっと帰ろうとすることもあるのだとか。

同じ場所でこんなにも違うものか…と思わずにはいられない、あまりにも正反対すぎるフウちゃんとライくんのお姿は、多くの人々をほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「本当にブルブルしてる」「めちゃめちゃこわいのに吠えたり噛んだりしないの健気かわいい」「一生懸命我慢しててえらい」「完全に自動バイブレーター状態になっちゃった…」「見事にガクブルしてる」など多くのコメントが寄せられています。

秋田犬の魅力がたっぷり詰まった日常

手術が続いてしまい、動物病院を受診するとガクガクブルブルと歯が鳴るほど震えてしまうというフウちゃん。

今回の動画ではちょっぴり知らんぷりモードだったライくんですが、フウちゃんが体調を崩していると黙って優しく添い寝してくれることもあるのだといいます。

パパさん、ママさんからたくさんの愛情を注いでもらいながらのびのびと幸せに暮らすフウちゃん、ライくんのお姿は日々秋田犬の魅力を発信し続けています。

