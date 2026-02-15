女の子とわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万3000回再生を突破し、「お互いに枕にしてるｗ」「なんて可愛いの」「癒される…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、起きたばかりの小さな女の子→なぜか『犬のベッド』に向かって…尊すぎる光景】

起きたばかりの小さな女の子

Instagramアカウント「chiyomaru2019.3.12」の投稿主さんは、柴犬のチヨちゃん＆コロちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日の朝、投稿主さんの娘さんが寝ぼけ眼で起きてきたそうです。まだまだ眠たい様子の娘さんは、フラフラとリビングへ…。向かった先は、コロちゃんのサークルでした。

娘さんは、上半身だけをサークルの中に入れて、コロちゃんを枕にして寝転がったのです。コロちゃんのフワフワの体があまりに気持ちよさそうで、思わずくっついてしまったのかもしれません。その微笑ましい光景に、投稿主さんも思わずホッコリ…♡

お互いに枕にしあって…♡

一方、突然枕にされたコロちゃんは、困惑の表情を浮かべていたといいます。しかし、困りながらもちゃっかり娘さんの肩にアゴを置いたそう。お互いに枕にしあう姿から、2人の仲の良さが伝わります…。

娘さんは目を閉じて寝ていましたが、そっと腕を伸ばして、コロちゃんをなでたそうです。そればかりか、コロちゃんの顔にキスもしたといいます。寝ながらでも慈しみあう光景は、見ているだけで心穏やかになってしまうほど幸せに溢れていたのでした。

この投稿には「ふたりの姿にほっこりしました」「優しい気持ちになった」「ご縁ってやっぱりあるのですね」などの温かなコメントが寄せられています。

チヨちゃんとコロちゃん、そして娘さんの仲睦まじい日常はInstagramアカウント「chiyomaru2019.3.12」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「chiyomaru2019.3.12」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。