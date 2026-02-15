◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節 柏１―２東京Ｖ（１５日・三協Ｆ柏）

ホームの柏が東京Ｖに痛恨の逆転負けを喫し、開幕２連敗で東組の最下位に転落した。

立ち上がりから何度もチャンスを作ったのは柏だった。最初のチャンスは前半１２分。右ウィングバックの山之内がゴール前でシュートを放つが、惜しくもゴール右へ外れる。さらに同１６分にも再び裏に抜け出した山之内が左足で今度はゴール左を狙うも枠を捉えられず。

再三、決定機を作ってきた柏は前半３３分に、ＭＦ小泉がゴール前で相手のボールをカットし、ＧＫマテウスも交わして左足シュートをゴール左へ冷静に決めて待望の先制点を奪った。

後半も１―０でリードしている柏ペースで試合は進んでいたが、相手の３枚替えから劣勢となり、同１８分にセットプレーから東京ＶのＦＷ染野に同点弾を献上する。

直後には山之内が左足シュートを放つもクロスバーをたたき、ＭＦ小見のシュートは右ポストにはじかれるなど勝ち越しのチャンスを逃すと、後半終了間際に中盤でのボールロストから東京ＶのＭＦ福田に豪快なミドルシュートをたたき込まれて勝ち越される。さらにその後、ＤＦ原田が一発退場となり、昨季一度もなかった連敗を喫した。

試合後、リカルド・ロドリゲス監督は「決定的なチャンスを多く作れていたので、それをゴールにしていれば２―０、３―０で勝てた試合。チャンスを作れていても、それをゴールにつなげなければ相手にチャンスが回ってくる。そこで少ないチャンスを決められてしまい、試合を難しくしてしまうことが起こりうるのがサッカー」と振り返った。