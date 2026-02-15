◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー（１５日、リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】五輪新種目の男子デュアルモーグルが行われ、初出場の西沢岳人（チームリステル）は１回戦敗退となった。１２日のモーグルは予選敗退しており、初の夢舞台を終えた。

グレアム（オーストラリア）よりも先着でゴールするも、点数で及ばなかった。それでも強気な滑りで力を示した。

人口２５００人ほどの福島・北塩原村出身の２６歳。初の夢舞台に向けては「小さい村で育ったので、五輪の前も多くの方が送り出してくれた。少しでも元気に滑っているところを見てもらって、元気になってくれたらいい」と地元への思いを口にしていた。

西沢は「普通に滑っても勝てない相手なので、スピードで負けないように、食らいついていくように飛ばしていこうと思っていた」と振り返り「スピードで先行できたのは嬉しいが、ターンが何ターンかばらついてしまった。ばらつかずに先行できればなと思いました」と話した。

「諦めずにやってきてよかった」と夢の舞台を振り返りつつ「結果を出せず終わってしまったので、それは次の４年の目標として、今日からスタートしていきたい」と前を向いた。