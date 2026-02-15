「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛（25）が、元日本ハムのエース・岩本勉氏（54）のYouTube「岩本勉チャンネル」に出演。熱狂的な日本ハムファンが選んだ歴代ファイターズベストナイン＋アルファを発表した。

愛知生まれだが3歳で「SHINJO」（新庄剛志監督の現役時代の登録名）を見たことで日本ハムファンに転身。2軍球場にも足を運ぶ生粋のファンである。

牧野が先発投手に選んだのはダルビッシュ有で、「本当はダルビッシュ投手が完封するのが理想だけど…」と言いながら中継ぎ投手に武田勝、宮西尚生、抑えにマイケル中村、武田久を選手Tした。

これには岩本氏も「先発から中継ぎ抑えの流れが優勝監督の選び方」と絶賛した。

監督にはヒルマン、栗山、ビッグボスではなく、「監督しているところを見たい」と、まさかの…。

さらにベストナインにとどまらず、代打の切り札、守備固め、代走まで選び、岩本を唸らせた。

【牧野真莉愛が選ぶファイターズ歴代ベストナイン】

（1）左翼 森本稀哲

（2）二塁 田中賢介

（3）DH 大谷翔平

（4）一塁 中田 翔

（5）右翼 稲葉篤紀

（6）中堅 SHINJO

（7）三塁 小谷野栄一

（8）捕手 鶴岡慎也

（9）遊撃 金子 誠

（先発）ダルビッシュ有 （中継ぎ）武田 勝、宮西尚生 （抑え）マイケル中村、武田 久

（代打）田中幸雄 （代走）紺田敏正 （守備固め）飯山裕志

（監督）大沢啓二