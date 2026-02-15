スポニチ

　「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛（25）が、元日本ハムのエース・岩本勉氏（54）のYouTube「岩本勉チャンネル」に出演。熱狂的な日本ハムファンが選んだ歴代ファイターズベストナイン＋アルファを発表した。

　愛知生まれだが3歳で「SHINJO」（新庄剛志監督の現役時代の登録名）を見たことで日本ハムファンに転身。2軍球場にも足を運ぶ生粋のファンである。

　牧野が先発投手に選んだのはダルビッシュ有で、「本当はダルビッシュ投手が完封するのが理想だけど…」と言いながら中継ぎ投手に武田勝、宮西尚生、抑えにマイケル中村、武田久を選手Tした。

　これには岩本氏も「先発から中継ぎ抑えの流れが優勝監督の選び方」と絶賛した。

　監督にはヒルマン、栗山、ビッグボスではなく、「監督しているところを見たい」と、まさかの…。

　さらにベストナインにとどまらず、代打の切り札、守備固め、代走まで選び、岩本を唸らせた。

　【牧野真莉愛が選ぶファイターズ歴代ベストナイン】

　（1）左翼　森本稀哲

　（2）二塁　田中賢介

　（3）DH 大谷翔平

　（4）一塁　中田　翔

　（5）右翼　稲葉篤紀

　（6）中堅　SHINJO

　（7）三塁　小谷野栄一

　（8）捕手　鶴岡慎也

　（9）遊撃　金子　誠

　（先発）ダルビッシュ有　（中継ぎ）武田　勝、宮西尚生　（抑え）マイケル中村、武田　久

　（代打）田中幸雄　（代走）紺田敏正　（守備固め）飯山裕志

　（監督）大沢啓二

　