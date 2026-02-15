“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、スラリ美脚際立つ上目遣いショット公開「見惚れる」「セクシー」と反響
【モデルプレス＝2026/02/15】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が2月14日、自身のInstagramを更新。本番前の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】34歳新喜劇女優「セクシー」と話題の上目遣いショット
小寺は「本番前のこてまり Photo by マネージャー」と説明が添えられた写真を投稿。小寺は、黒のミニ丈ワンピースを身にまとい、ベンチに腰掛けて腕を組んだ姿でクールに視線を送っており、スラリとした太ももがのぞいている。またもう1枚のショットでは、口をすぼめてお茶目な表情も見せている。
この投稿には「映画のワンシーンみたい」「セクシー」「そこはかとない色気がいい」「お人形さんみたいな肌の白さ」「座り姿も美しくて見惚れる」「どっちの表情も最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
