鈴木奈々、益若つばさ （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/15】タレントの益若つばさが2月14日、自身のInstagramを更新。タレントの鈴木奈々とともに「ドバイチョコレート」を手作りする様子を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】人気タレント2人の手作りチョコが「売り物みたい」と話題

◆益若つばさ、ドバイチョコづくり披露


益若は「今年のバレンタインはドバイチョコ作りました 楽しかったー！なーちゃん面白すぎる。笑」とつづり、鈴木とともに作ったというドバイチョコを披露。ピスタチオカラーのフィリングが詰まった断面や、調理中の様子を公開しており、リール動画では、中に入っているパリパリとした食感の麺「カダイフ」や「ピスタチオスプレッド」などの材料と、レシピについても詳しく綴っている。益若はまた「好きなんだけど買うと量が少なくて高くて、これで思いっきり食べられる、、笑」とおちゃめな一言も添えている。

また、同日鈴木も、この益若とのチョコレート作りの様子を自身のInstagramに投稿している。

◆益若つばさの投稿に反響


この投稿は「売り物みたい」「2人とも器用すぎる」「手作りできるなんて凄すぎる」「断面がお店の商品みたい」「カダイフ使うこだわり素晴らしい」「できあがりにセンスの良さが溢れてる」「めちゃくちゃ美味しそう」「楽しそう」「レシピありがとう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】