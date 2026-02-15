≠ME河口夏音、2026年版“顔チョコ”最新作披露に反響相次ぐ「芸術センスが爆発」「待ってました」
【モデルプレス＝2026/02/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の河口夏音が2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。2026年版の「顔チョコ」を披露し、大きな反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュースアイドル「癖強」顔チョコ一挙公開
前日の投稿で歴代の作品を一挙公開し、新作への期待が高まっていた河口。バレンタイン当日に「今年の顔チョコ」とコメントし、最新作を投稿した。今年は、ドーム型のチョコレートをベースに、グループメンバーやプロデューサーである指原の顔を再現。白やピンクで表現された目元や口元の表情はどこかシュールな魅力を放ち、河口ならではの独創的な世界観がさらに研ぎ澄まされた仕上がりとなっている。 メンバーそれぞれの特徴を絶妙に捉えた唯一無二のクオリティが光っている。
この投稿には「今年も最高」「心震えました（笑）」「癖強」「白目が怖いくらいに光ってる」「今年も芸術センスが爆発してます」「天下取れますね」「更に進化してます」「待ってました」「天才かよ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル「癖強」顔チョコ一挙公開
◆≠ME河口夏音、2026年版「顔チョコ」披露
前日の投稿で歴代の作品を一挙公開し、新作への期待が高まっていた河口。バレンタイン当日に「今年の顔チョコ」とコメントし、最新作を投稿した。今年は、ドーム型のチョコレートをベースに、グループメンバーやプロデューサーである指原の顔を再現。白やピンクで表現された目元や口元の表情はどこかシュールな魅力を放ち、河口ならではの独創的な世界観がさらに研ぎ澄まされた仕上がりとなっている。 メンバーそれぞれの特徴を絶妙に捉えた唯一無二のクオリティが光っている。
◆≠ME河口夏音の顔チョコに反響
この投稿には「今年も最高」「心震えました（笑）」「癖強」「白目が怖いくらいに光ってる」「今年も芸術センスが爆発してます」「天下取れますね」「更に進化してます」「待ってました」「天才かよ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】