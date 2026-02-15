IS:SUE・NANO「メイクするときにこだわっているのは、まつ毛の束感を出すこと」
話題のあの人がメンバーカラーとリンクしたメイクで登場！ 今回は、IS:SUEのNANOさんです。
「赤」でなく「スカーレット」なのが私たちらしさ
IS:SUEのグループカラー、スカーレットは、デビュー曲「CONNECT」の歌詞、「君とScarlet Strings」からきてるんです。運命の赤い糸を表現していて、音楽を通して世界のファンのみなさんとつながりたい、という願いが込められています。決まったときは、パキッと鮮やかな「赤」でなく、落ち着いたトーンの「スカーレット」というところが私たちにすごくしっくりくるな、と思いました。
今日は初めてスカーレットメイクをしていただいたんですけど、特に広めに入ったツヤ感のあるチークが気に入っています。リップも均一に塗るのではなくて、内側につけてぼかした感じになっているところが好きです。
YouTubeでは、普段から持ち歩いているポーチのなかみと美のひけつについて教えてくれました！
普段、自分でメイクするときにこだわっているのは、まつ毛の束感を出すこと！ マスカラをつけてからまつ毛をピンセットでつまみながらひとつひとつ丁寧に束を作っています。これだけで写真を撮ったときの映え方が全然違うので、絶対にはずせません。
スキンケアルーティンは、朝晩必ず美顔器を使い、肌に美容成分を入れ込むことです。IS:SUEはほかのメンバーも美意識が高いので私なんてまだまだ！ みんながどんなケアをしているか実はあまり聞いたことがないので、近々意見交換会をしたいと思います（笑）。
【WEB限定】NANOさんに突撃！ 4つの質問
❓ ボディメイクでしていることは？
⾃宅でYouTubeの動画を⾒ながら筋トレをするのを習慣にしています。基本的にお腹と脚を鍛えているんですけど、⾃分のプレイリストみたいなのがあって、毎⽇そこから2つピックアップしてやるのがルーティンです。時間がないときは3分くらいの曲をかけて、それを聴きながら30秒プランク、次の30秒ねじるプランク、みたいな感じで繰り返すのは⽋かさずやっています。
❓ パフォーマンスをするときに参考にしているものはある？
いろいろなアーティストの動画を⾒て、イメージを膨らませています。「この曲のときは、このアーティストのような雰囲気を出したい」と思ったら、動画をたくさん⾒て、⾃分の個性を⽣かしつつもその⼈になりきることイメージしてパフォーマンスをすると、思い通りにできることが多いです。
❓ IS:SUEの最近の活動で印象に残っていることは？
韓国で行った『Phase』のMV撮影です。屋外での撮影時、気温がとても低く、⾐装も薄着だったのですごく寒かったんですよね。そのときはメンバー同⼠で⾝を寄せ合って、みんなで「頑張ろうね！」「全然寒くないよね」「むしろ暑い！」みたいに⾔って錯覚させあったりしてました（笑）。
全員、妥協せずにいいものを撮りたいっていう同じ気持ちが強くあるということで、絆や団結⼒を改めて感じたし、すごく記憶に残る撮影になったなと思います。ぜひ⾒てみてください！
❓ 最近、ときめいたことは？
先⽇、友⼈と会った帰り道、今⽇は空気が澄んでいるな、と感じて上を⾒たら、夜空がすごく晴れていて星がきれいに⾒えたことです。都内でそこまで星が⾒えたことって私はそんなになくて、さらにその⽇は⽉もとてもきれいで。
ちょうどMV撮影が終わってちょっと落ち着いた時期というのもあったからか、なんかやっぱり星とか⽉ってきれいだなぁ…、って改めて気づくことができたし、ときめきました。
ナノ 2001年8月27日生まれ、新潟県出身。IS:SUEのリーダー。『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を経てデビュー。初の全国ツアー「2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING」を2026年1/8まで開催中。1/14には4thシングル『PHASE』を発売予定。
