「talk the talk and walk the walk」の意味は？歌詞で見たことがあるかも…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？

正解は「有言実行」でした！

「talk the talk and walk the walk」は「言ったことをきちんと実行する」、「有言実行」という意味でよく使われます。

もともとは「talk the talk」＝「言う（べき）ことを言う」、「walk the walk」＝「やる（べき）ことをやる」をそれぞれ意味しており、「talk the talk and walk the walk」で「言うことを言い、やることをやる」→「有言実行」となったようですよ。

「My friends always say I talk the talk and walk the walk.」

（友だちからは「君は有言実行する人だね」とよく言われます）

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

