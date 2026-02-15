「talk the talk and walk the walk」の意味は？歌詞で見たことがあるかも…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「talk the talk and walk the walk」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「有言実行」でした！
「talk the talk and walk the walk」は「言ったことをきちんと実行する」、「有言実行」という意味でよく使われます。
もともとは「talk the talk」＝「言う（べき）ことを言う」、「walk the walk」＝「やる（べき）ことをやる」をそれぞれ意味しており、「talk the talk and walk the walk」で「言うことを言い、やることをやる」→「有言実行」となったようですよ。
「My friends always say I talk the talk and walk the walk.」
（友だちからは「君は有言実行する人だね」とよく言われます）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部