◇ミラノ・コルティナ五輪 第10日 デュアルモーグル（2026年2月15日 リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）

フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、第2シードの堀島行真（28＝トヨタ自動車）が決勝進出を決め銀メダル以上を確定させた。

準決勝で戦友・マット・グレアムと激突。冷静かつ攻めた滑りで21―14と完勝で決勝に進出。シングルに続き2個目のメダルを確定させた。準々決勝でも強さを見せつけ26―9の圧勝。決勝では“レジェンド”ミカエル・キングズベリーと激突する。

1回戦はスピード感あふれる激闘だった。ともに限界に挑みバランスを崩す。相手のニック・ページ（米国）が先行も、まさかのコースアウト。堀島もバランスを崩しながらエアを跳び、転倒の危機もあったが耐えに耐え、最後は後ろ向きゴールとなった。ガッツポーズの堀島に会場も大盛り上がり。執念の勝利で準々決勝進出を決めた。

日本勢は4選手が出場し、3選手が予選に登場。予選で藤木豪心（28＝イマトク）、西沢岳人（26＝チームリステル）は敗退。予選に勝利した島川拓也（27＝日本仮設）は1回戦で同種目今季ランキング1位のジュリアン・ビエル（カナダ）のまさかの転倒もあり勝利。準々決勝でも遅れてゴールも得点で上回り、本人も驚きの勝利。大金星続きで準決勝進出を決めた。だが、準決勝ではキングズベリーに完敗。メダル獲得を懸け3位決定戦に挑む。

デュアルモーグルはモーグルと同じくコブとエア台が設けられた急斜面を、2人が並んで滑り降りる。ジャッジは7人で、4人がターン、2人がエア、1人がタイムを担当。各ジャッジが持ち点の5点を2選手に振り分け、合計点数で勝敗を決める。勝ち抜き方式のトーナメントで行われ、組み合わせはFIS（国際スキー連盟）のデュアルモーグルのランキング、今大会のモーグルの結果、FISポイントリストによって作成される。