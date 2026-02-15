PUMAとmadhappyが描く〈becoming〉心満たす新作コレクション

LA発アパレル・ライフスタイルブランドmadhappy(マッドハッピー)とPUMA(プーマ)がタッグを組み、スポーツカルチャーとウェルネスをつなぐコレクション〈becoming〉を2026年2月11日(水)に発表。前向きなマインドセットを大切にするmadhappyらしさと、PUMAのアイコニックなスポーツスタイルが融合した、今注目のスペシャルコレクションです♡

Speedcat Plusが主役の一足

PUMA Speedcat Plus

価格：24,200円(税込)

コレクションの中心となるのは、PUMA Speedcat Plusをコラボレーション仕様に再構築した特別モデル。

柔らかなスエードや上質なレザーを使用し、madhappyのシグネチャーであるステッチディテールをプラス。クラシックでありながら新鮮な印象に仕上げています。

足元から洗練されたムードを演出し、デイリーコーデを格上げしてくれる一足です。

カラー：alabaster／chicory

アパレル全ラインナップ

Crewneck Sweater

価格：35,200円(税込)

Knit Polo

価格：26,400円(税込)

Fleece Hoodie

価格：29,700円(税込)

V Neck Tee Jersey

価格：20,900円(税込)

Nylon Track Jacket

価格：35,200円(税込)

Nylon Trouser

価格：30,800円(税込)

Fleece Sweatpant

価格：26,400円(税込)

Track Short

価格：19,800円(税込)

アパレルは、快適さとスタイルを両立した幅広いアイテムを展開。日常に寄り添うデザインで、スポーティでありながら柔らかな雰囲気を楽しめます。

トラックスーツやフーディ、ニットなど、ワードローブに取り入れやすいラインナップ。セットアップでの着用はもちろん、単品使いでも着回し力抜群です。

心とスタイルを整える新章へ

スポーツの躍動感と、穏やかで前向きなメッセージを掛け合わせたPUMA×madhappyの〈becoming〉コレクション。

日々のコーディネートに取り入れるだけで、自分らしさを大切にする気持ちまで後押ししてくれそう♪

新しい季節のスタートに、心とスタイルを整える一着を選んでみてはいかがでしょうか。