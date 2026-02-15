PUMAとmadhappyが描く〈becoming〉心満たす新作コレクション
LA発アパレル・ライフスタイルブランドmadhappy(マッドハッピー)とPUMA(プーマ)がタッグを組み、スポーツカルチャーとウェルネスをつなぐコレクション〈becoming〉を2026年2月11日(水)に発表。前向きなマインドセットを大切にするmadhappyらしさと、PUMAのアイコニックなスポーツスタイルが融合した、今注目のスペシャルコレクションです♡
Speedcat Plusが主役の一足
PUMA Speedcat Plus
価格：24,200円(税込)
コレクションの中心となるのは、PUMA Speedcat Plusをコラボレーション仕様に再構築した特別モデル。
柔らかなスエードや上質なレザーを使用し、madhappyのシグネチャーであるステッチディテールをプラス。クラシックでありながら新鮮な印象に仕上げています。
足元から洗練されたムードを演出し、デイリーコーデを格上げしてくれる一足です。
カラー：alabaster／chicory
アパレル全ラインナップ
Crewneck Sweater
価格：35,200円(税込)
Knit Polo
価格：26,400円(税込)
Fleece Hoodie
価格：29,700円(税込)
V Neck Tee Jersey
価格：20,900円(税込)
Nylon Track Jacket
価格：35,200円(税込)
Nylon Trouser
価格：30,800円(税込)
Fleece Sweatpant
価格：26,400円(税込)
Track Short
価格：19,800円(税込)
アパレルは、快適さとスタイルを両立した幅広いアイテムを展開。日常に寄り添うデザインで、スポーティでありながら柔らかな雰囲気を楽しめます。
トラックスーツやフーディ、ニットなど、ワードローブに取り入れやすいラインナップ。セットアップでの着用はもちろん、単品使いでも着回し力抜群です。
心とスタイルを整える新章へ
スポーツの躍動感と、穏やかで前向きなメッセージを掛け合わせたPUMA×madhappyの〈becoming〉コレクション。
日々のコーディネートに取り入れるだけで、自分らしさを大切にする気持ちまで後押ししてくれそう♪
新しい季節のスタートに、心とスタイルを整える一着を選んでみてはいかがでしょうか。