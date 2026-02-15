【新宿観光】地上202mの絶景から、迷宮・歌舞伎町の夜まで。都庁、御苑、ゴールデン街までめぐる！初めての新宿「王道コース」
東京都の中心に位置し、行政、文化、商業のすべてが凝縮された新宿。まずは都庁の展望室から東京を一望し、大都市のダイナミズムを感じたあとは、新宿御苑の自然に囲まれながら穏やかな時間を。伊勢丹新宿店で洗練のショッピングを楽しみ、歌舞伎町に佇むゴジラヘッドや花園神社で街の多面性を体感。夜はゴールデン街で、昭和の香りと人情が交わる新宿らしい夜の文化を味わう充実のコースだ。
【写真で見る】地上202mの絶景から歌舞伎町の夜まで、新宿を巡る王道コース
初めての新宿・王道コース
東京都庁〜徒歩約25分〜新宿御苑〜徒歩約6分〜伊勢丹新宿店〜徒歩約8分〜ゴジラヘッド〜徒歩約7分〜花園神社〜徒歩約1分〜新宿ゴールデン街
■東京都庁
地上202メートルから東京を眺める
東京都庁には2つの展望室があり、どちらも眺望が無料で楽しめる。展望室は22時まで営業しており、東京都心部の夜景を楽しめるほか、夕刻、空気の澄んでいる時などは富士山のシルエットを眺めることも可能だ。展望室内では夜景を楽しみながら軽飲食もでき、デートにもおすすめのスポットになっている。
見どころ
第1本庁舎45階にある展望室から眺める、地上202メートルの高さから眼下に広がる東京の街並みや、東京スカイツリーをはじめとしたその近郊の景色。昼から夜には移り行く美しい景色を堪能することができる。
住所：東京都新宿区西新宿2-8-1
交通アクセス：【電車】都営地下鉄都庁前駅からすぐ。JR・小田急電鉄・京王電鉄・都営地下鉄・東京メトロ新宿駅から徒歩約10分 【車】首都高速道路4号線新宿出口からすぐ
■新宿御苑
近代西洋庭園として名高い庭園
新宿御苑は1906年(明治39年)に皇室の庭園として完成し、戦後に国民公園として公開された。かつて内藤家の屋敷地だった場所に整備されたもので、洋風の庭園様式を取り入れた近代庭園の代表例とされている。歴史的建造物や旧洋館御休所、台湾閣風の旧御涼亭なども残されており、都会にありながら歴史と文化を感じながら散策できる空間だ。
見どころ
温室では熱帯から乾燥地帯の植物まで多彩な花々が展示され、年間を通して植物観察が楽しめる。春の桜や秋の菊だけでなく、初夏のバラや晩秋の紅葉、冬の椿など四季折々に表情が変わり、訪れるたびに新しい魅力に出合えるのも大きな楽しみだ。
住所：東京都新宿区内藤町11
交通アクセス：【電車】東京メトロ新宿御苑前駅または新宿三丁目駅から徒歩約5分。JR・京王線・小田急線新宿駅から徒歩約10分 【車】首都高速道路4号新宿線外苑出口から約10分
■伊勢丹新宿店
新宿三丁目交差点にある伊勢丹旗艦店
1933年に開業した伊勢丹の本店で、本館とメンズ館を合わせた店舗面積は6万平方メートルを超えている。本館1階ステージでは週替わりで世界の有名ブランドや旬な商品を取りそろえる。また、6階の催物場ではお買い得商品をはじめ、季節に先がけた商品や最新のギフトアイテム等を紹介している。
見どころ
ファッション・アート・グルメが融合した多彩な体験ができる。特に「リ・スタイル」やメンズ館は感度の高いトレンドセッターに人気で、セレクトの独自性が光る。
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
交通アクセス：【電車】JR新宿駅から徒歩約5分
■ゴジラヘッド
新宿の夜景に映える巨大モニュメント
新宿東宝ビル8階のホテルグレイスリー新宿のテラスにそびえる「ゴジラヘッド」は、高さ約12メートルの迫力ある頭部モニュメントで、2015年の設置以来、歌舞伎町のシンボルになっている。現在(2026年1月時点)はテラス入場が休止中だが、周辺の通りから地上約40から50メートルに現れる姿を眺めることができ、夜間にはライトアップされ映画のワンシーンのような雰囲気を味わえる。
見どころ
日中の迫力ある姿に加えて、暗くなると光に照らされたシルエットが一段と映え、写真映えスポットとして人気。周辺にはゴジラのマンホール蓋やゴジラグッズの売場もあり、ファンは散策しながら楽しめる。ホテル宿泊者限定の「ゴジラルーム」では室内装飾から特別映像まで用意され、特別な体験ができるのも魅力。2025年7月には「ゴジラVSキングギドラルーム」も登場。映画撮影の空間のような没入体験ができる。
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 新宿東宝ビル
交通アクセス：【電車】JR新宿駅から徒歩約5分。西武線西武新宿駅から徒歩約3分
■花園神社
新宿の街にひっそりと佇む商売繁盛の神
1603年の徳川家康の江戸開府以前から新宿の総鎮守として重要な位置を占めていた神社。内藤新宿が宿場町として栄えるとともに、商売繁盛の神様としてたくさんの人々の信仰を集めてきた。現在も多くの商売人や企業関係者が参拝に訪れる。
見どころ
毎年11月に執り行われる酉の市は江戸時代から続く行事で、数多くの出店と参拝客で埋め尽くされる。
住所：東京都新宿区新宿5-17-3
交通アクセス：【電車】東京メトロ･都営地下鉄新宿三丁目駅より徒歩約3分。JR･小田急線･京王線新宿駅より徒歩約7分
■新宿ゴールデン街
独特な飲み屋文化にふれられる街
新宿ゴールデン街は、東京都新宿区歌舞伎町にある飲食店街で、約300軒のバーやスナックが軒を連ねている。約10平方メートル前後の小さな店が多く、カウンター越しに店主や客同士が自然と会話を交わす雰囲気が魅力。戦後の闇市から発展した街は、作家や映画関係者など文化人の交流の場として栄え、現在は国内外からの観光客も集まる人気スポットになっている。
見どころ
昭和の空気が色濃く残る路地裏には、文壇バーやアートをテーマにした店など個性豊かな空間がひしめき、はしご酒を楽しむ人でにぎわう。夜ごとに新しい出会いや会話が生まれる場所で、サブカルチャーやアンダーグラウンド芸術の発信地としても知られている。
住所：東京都新宿区歌舞伎町1丁目
交通アクセス：【電車】JR新宿駅から徒歩約5分。東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩約3分
昼は都庁や新宿御苑で都会の静寂と緑を感じ、夜はゴールデン街で人と文化が交わる空気を楽しむ--そんなコントラストこそ新宿の魅力。歴史、芸術、商業、ナイトカルチャーが共存するこの街で、東京の懐の深さと多様な表情を満喫してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
初めての新宿・王道コース
東京都庁〜徒歩約25分〜新宿御苑〜徒歩約6分〜伊勢丹新宿店〜徒歩約8分〜ゴジラヘッド〜徒歩約7分〜花園神社〜徒歩約1分〜新宿ゴールデン街
■東京都庁
地上202メートルから東京を眺める
東京都庁には2つの展望室があり、どちらも眺望が無料で楽しめる。展望室は22時まで営業しており、東京都心部の夜景を楽しめるほか、夕刻、空気の澄んでいる時などは富士山のシルエットを眺めることも可能だ。展望室内では夜景を楽しみながら軽飲食もでき、デートにもおすすめのスポットになっている。
見どころ
第1本庁舎45階にある展望室から眺める、地上202メートルの高さから眼下に広がる東京の街並みや、東京スカイツリーをはじめとしたその近郊の景色。昼から夜には移り行く美しい景色を堪能することができる。
住所：東京都新宿区西新宿2-8-1
交通アクセス：【電車】都営地下鉄都庁前駅からすぐ。JR・小田急電鉄・京王電鉄・都営地下鉄・東京メトロ新宿駅から徒歩約10分 【車】首都高速道路4号線新宿出口からすぐ
■新宿御苑
近代西洋庭園として名高い庭園
新宿御苑は1906年(明治39年)に皇室の庭園として完成し、戦後に国民公園として公開された。かつて内藤家の屋敷地だった場所に整備されたもので、洋風の庭園様式を取り入れた近代庭園の代表例とされている。歴史的建造物や旧洋館御休所、台湾閣風の旧御涼亭なども残されており、都会にありながら歴史と文化を感じながら散策できる空間だ。
見どころ
温室では熱帯から乾燥地帯の植物まで多彩な花々が展示され、年間を通して植物観察が楽しめる。春の桜や秋の菊だけでなく、初夏のバラや晩秋の紅葉、冬の椿など四季折々に表情が変わり、訪れるたびに新しい魅力に出合えるのも大きな楽しみだ。
住所：東京都新宿区内藤町11
交通アクセス：【電車】東京メトロ新宿御苑前駅または新宿三丁目駅から徒歩約5分。JR・京王線・小田急線新宿駅から徒歩約10分 【車】首都高速道路4号新宿線外苑出口から約10分
■伊勢丹新宿店
新宿三丁目交差点にある伊勢丹旗艦店
1933年に開業した伊勢丹の本店で、本館とメンズ館を合わせた店舗面積は6万平方メートルを超えている。本館1階ステージでは週替わりで世界の有名ブランドや旬な商品を取りそろえる。また、6階の催物場ではお買い得商品をはじめ、季節に先がけた商品や最新のギフトアイテム等を紹介している。
見どころ
ファッション・アート・グルメが融合した多彩な体験ができる。特に「リ・スタイル」やメンズ館は感度の高いトレンドセッターに人気で、セレクトの独自性が光る。
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
交通アクセス：【電車】JR新宿駅から徒歩約5分
■ゴジラヘッド
新宿の夜景に映える巨大モニュメント
新宿東宝ビル8階のホテルグレイスリー新宿のテラスにそびえる「ゴジラヘッド」は、高さ約12メートルの迫力ある頭部モニュメントで、2015年の設置以来、歌舞伎町のシンボルになっている。現在(2026年1月時点)はテラス入場が休止中だが、周辺の通りから地上約40から50メートルに現れる姿を眺めることができ、夜間にはライトアップされ映画のワンシーンのような雰囲気を味わえる。
見どころ
日中の迫力ある姿に加えて、暗くなると光に照らされたシルエットが一段と映え、写真映えスポットとして人気。周辺にはゴジラのマンホール蓋やゴジラグッズの売場もあり、ファンは散策しながら楽しめる。ホテル宿泊者限定の「ゴジラルーム」では室内装飾から特別映像まで用意され、特別な体験ができるのも魅力。2025年7月には「ゴジラVSキングギドラルーム」も登場。映画撮影の空間のような没入体験ができる。
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 新宿東宝ビル
交通アクセス：【電車】JR新宿駅から徒歩約5分。西武線西武新宿駅から徒歩約3分
■花園神社
新宿の街にひっそりと佇む商売繁盛の神
1603年の徳川家康の江戸開府以前から新宿の総鎮守として重要な位置を占めていた神社。内藤新宿が宿場町として栄えるとともに、商売繁盛の神様としてたくさんの人々の信仰を集めてきた。現在も多くの商売人や企業関係者が参拝に訪れる。
見どころ
毎年11月に執り行われる酉の市は江戸時代から続く行事で、数多くの出店と参拝客で埋め尽くされる。
住所：東京都新宿区新宿5-17-3
交通アクセス：【電車】東京メトロ･都営地下鉄新宿三丁目駅より徒歩約3分。JR･小田急線･京王線新宿駅より徒歩約7分
■新宿ゴールデン街
独特な飲み屋文化にふれられる街
新宿ゴールデン街は、東京都新宿区歌舞伎町にある飲食店街で、約300軒のバーやスナックが軒を連ねている。約10平方メートル前後の小さな店が多く、カウンター越しに店主や客同士が自然と会話を交わす雰囲気が魅力。戦後の闇市から発展した街は、作家や映画関係者など文化人の交流の場として栄え、現在は国内外からの観光客も集まる人気スポットになっている。
見どころ
昭和の空気が色濃く残る路地裏には、文壇バーやアートをテーマにした店など個性豊かな空間がひしめき、はしご酒を楽しむ人でにぎわう。夜ごとに新しい出会いや会話が生まれる場所で、サブカルチャーやアンダーグラウンド芸術の発信地としても知られている。
住所：東京都新宿区歌舞伎町1丁目
交通アクセス：【電車】JR新宿駅から徒歩約5分。東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩約3分
昼は都庁や新宿御苑で都会の静寂と緑を感じ、夜はゴールデン街で人と文化が交わる空気を楽しむ--そんなコントラストこそ新宿の魅力。歴史、芸術、商業、ナイトカルチャーが共存するこの街で、東京の懐の深さと多様な表情を満喫してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。