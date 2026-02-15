もらったらうれしい「京都府のお土産」ランキング！ 2位「お濃茶ラングドシャ 茶の菓」を抑えた1位は？【2026年調査】
まだまだ冷え込みが厳しい時期ですが、バレンタインが近づき街中には甘い香りが漂い始めていますね。大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美としても選びたくなるような、豊かな風味と歴史が詰まった名品をピックアップしました。
All About ニュース編集部は2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、もらったらうれしい「京都府のお土産」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「京都らしい抹茶の風味が分かりやすく、上品で贈り物として安心感があるため」（30代女性／秋田県）、「抹茶の苦味とホワイトチョコレートの甘さのバランスが絶妙で、洋菓子でありながら和の心を感じるからです」（40代男性／宮城県）、「しっかりとしたお茶の味と濃厚生地で高級感がある。生地の『京』という文字も印象的で京都らしさが伝わる。日持ちするので長く楽しめるのもうれしい」（20代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「生八つ橋は定番中の定番ですが、自分の中ではやはり最も京都を感じるお菓子で、何度食べてもおいしいです」（40代女性／東京都）、「京都といえば生八ツ橋、他の都道府県には絶対ない味のものなのでもらったら嬉しい」（30代女性／神奈川県）、「ベタですけど唯一無二の味ですし、たまに食べたくなるぐらい好きだからです」（30代男性／福岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：お濃茶ラングドシャ 茶の菓（マールブランシュ）／56票2位は、マールブランシュの「お濃茶ラングドシャ 茶の菓」でした。京都・宇治白川の厳選された茶葉を使用したお濃茶ラングドシャで、ホワイトチョコレートをサンドした逸品です。お濃茶のふくよかな香りと苦味、そしてホワイトチョコレートの甘みが絶妙なハーモニーを奏でます。京都限定（一部店舗を除く）という特別感もあり、現代の京都を代表する人気スイーツとして定着しています。
1位：生八つ橋 おたべ（美十）／97票1位は、美十の「生八つ橋 おたべ」でした。京都土産の定番中の定番である「生八つ橋」を代表するブランドです。厳選された米粉、小豆、そして名水を使用して作られる生八つ橋は、もっちりとした食感とニッキの香りが特徴。つぶあんを優しく包んだスタンダードなもののほか、季節ごとに登場する限定フレーバーも人気で、老若男女問わず圧倒的な支持を集めています。
