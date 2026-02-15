Hカップに高身長という抜群のプロポーションで人気を博すグラビアアイドル・天野ちよさんの撮影会「個撮お散歩撮影会」が2026年3月1日、東京都内で開催されます。株式会社フォティアとの初コラボレーションで、天野さんのファンクラブ「ミーグラム」会員を対象とした先行販売が2月15日順次スタートしました。



【写真】天野ちよさんとお散歩デートのような撮影会

独自の感性と表現力で多くのファンを魅了し、第一線で活躍を続けてきた天野さん。この度、女神と創る、上質な撮影体験を提供するフォティアとのコラボレーションが決定。今回の撮影会は、スタジオ撮影とは一味違う、開放感あふれるデートロケーションでの「お散歩撮影」がコンセプトに。モデルと1対1で向き合い、その瞬間の空気感を切り取る特別な体験を提供します。



天野さんは「今回の撮影会は、私にとって特別な意味を持つイベントになります。まず、ファンクラブ『ミーグラム』を開設してから初めてのファンクラブイベントであること。そして、私自身としても約4カ月ぶりとなる待望の個人撮影会（個撮）だということです。この数カ月間、ファンの皆様と直接お会いし、一対一で向き合える時間をずっと心待ちにしていました。当日は、単なる『撮る側と撮られる側』という関係を超えて、まるで気心の知れたカップルが休日にお散歩デートを楽しんでいるような、そんな温かい空気感を大切にしたいと思っています。街の風景を一緒に眺めたり、美味しそうなものを見つけて食べ歩きを楽しんだり……。そんな日常の延長線上にある幸せな瞬間を、写真に残していただけたら嬉しいです。季節の移ろいを感じながら、ゆったりとした時間を過ごせるよう、当日は軽やかで華やかなワンピースを着用しようと考えています。ぜひ、私と一緒に素敵な春の思い出を作りましょう！」とコメントしています。



【天野ちよさんプロフィール】

あまのちよ 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 T169・B94（H）W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。1st DVD『ちよのこと』（竹書房）が大ヒットし、レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。FLASHデジタル写真集「天野ちよ 見てみる？」が話題。セカンドDVD『ちよのゆ』が発売中。最新情報は公式X（@el_mundo_mar）、公式Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）