ゆうちょ銀行が金利引き上げ！「定額貯金」に20万円、50万円、100万円預けると利息は？
2026年2月9日、ゆうちょ銀行の「定額貯金」の金利が引き上げられました。
今回は、定額貯金の大きな特徴である「6カ月後の自由度」の仕組みをおさらいしつつ、最新金利で20万円、50万円、100万円を預けた場合に、将来どれだけの利息が受け取れるのかを分かりやすく解説します。
▼預入期間
最長10年。6カ月後から自由に解約可能です。
▼預入金額
1000円以上（1000円単位）
▼金利の仕組み
預け入れから3年までは、6カ月ごとに段階的に金利が上がる仕組みになっています。さらに10年間は「半年複利」で計算されるため、長く預けるほど利息が利息を生み、効率よく積み上がります。
▼中途解約したいとき
定額貯金は、預入から6カ月を過ぎると、いつでも解約（払い戻し）が可能になります。ただし、6カ月以内に解約する場合は「据置期間内払戻金利」が適用され、利息はほとんどつかないので注意が必要です。
また、解約は「口数単位」で行います。例えば1口100万円で預けた場合、払い戻すときはその100万円ごと（＝1口単位）になります。一部だけを分けて引き出すことはできませんので、口数の設定にも気を付けておきましょう。
「6カ月を過ぎれば払い戻し自由」というのは、金利上昇局面において大きなメリットといえます。とりあえず定額貯金に預けておき、半年後により魅力的な金利の商品が登場していれば、ペナルティーを気にせず新たな預け先に移行を検討できます。
参照：ゆうちょ銀行「定額貯金」
・6カ月以上1年未満：0.21％→0.31％（＋0.1％）
・1年以上1年6カ月未満：0.23％→0.34％（＋0.11％）
・1年6カ月以上2年未満：0.25％→0.37％（＋0.12％）
・2年以上2年6カ月未満：0.27％→0.41％（＋0.14％）
・2年6カ月以上3年未満：0.29％→0.45％（＋0.16％）
・3年以上：0.32％→0.51％（＋0.19％）
参照：貯金金利の引き上げのお知らせ ゆうちょ銀行
以下の利息額は、全て税引き後（受け取り金額）となっています。
▼20万円
・3年：金利0.51％・半年複利……約2455円
・5年：金利0.51％・半年複利……約4112円
▼50万円
・3年：金利0.51％・半年複利……約6136円
・5年：金利0.51％・半年複利……約1万278円
▼100万円
・3年：金利0.51％・半年複利……約1万2270円
・5年：金利0.51％・半年複利……約2万555円
定額貯金は、預け入れから半年が経過すればいつでも引き出せる「柔軟さ」が大きな魅力です。2026年2月9日時点で、メガバンクの普通預金やゆうちょ銀行の通常貯金の金利は年0.3％となっています。「普通預金よりは少し有利に運用したいけれど、いざというときの使い勝手も譲れない」という方にとって、定額貯金はバランスのよい選択肢です。
今後の金利動向やライフスタイルの変化を見据えつつ、柔軟に対応できる「一時的な資金の置き場所」として、定額貯金を活用してみてはいかがでしょうか。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
