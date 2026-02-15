名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー、本多もかさんが、週刊SPA!2月17日号のグラビア企画「美女地図」に登場しました。グラビア界の超新星として注目を集める本多さんが、「スターになる夜明け前」をテーマに、２人だけの秘密の時間を過ごすというグラビアを表現しています。



【写真】弾ける笑顔とボディが魅力の本多もかさん

本多さんは2006年生まれ、愛知県出身。アイドル活動と並行し、撮影会モデルなど幅広い分野で活躍。2025年には「スーパー耐久シリーズ」のレースアンバサダーも務めました。



今回の「美女地図」では、弾むようなボディラインと無邪気さな笑顔を披露。見る者を虜にしてしまうまん丸バストは必見です。（撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／毛塚由恵）



【本多もかさんプロフィール】

2006年10月4日、愛知県生まれ。名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー。アイドル活動の傍ら、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍。“NGなし”で突っ走るグラビア界期待のホープ。最新情報はX（＠dela_moka）やInstagram（dela_moka）