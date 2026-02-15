「正直星1でも良いと思います」駐日ジョージア大使の酷評に「えーっ」「気になります…」憶測の声！
ジョージアのティムラズ・レジャバ駐日大使は2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘と訪れた店について「正直星1でも良いと思います」とコメントしました。
【写真】駐日ジョージア大使、「正直星1でも良い」？
コメントでは「ゆるゆるすぎて逆に癒されたわ〜」「どんなところだったのか気になります…」「えーっ 希少なお店と思うけど」「世間に知られたくない名店ということか」「こんな素敵な喫茶店なのに…！」「評価1にして欲しいと店側が要望してる喫茶店ですね」「いつも日本を満喫してくださってありがとうございます」など、さまざまな憶測の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「正直星1でも良いと思います」レジャバ大使は「神保町にあるGoogleマップ星1.7のお店に来ました。正直星1でも良いと思います」とつづり、1枚の写真を投稿。裸電球がつるされ、古民家のようなレトロな内装の店内で、レジャバ大使と娘が、辛辣（しんらつ）なコメントとはまるで結び付かないようなリラックスした表情でお茶を楽しんでいる様子を披露しています。
「カレーを求めて神保町へ」同日の別投稿では「お昼は娘のリクエストに合わせて、カレーを求めて神保町へ」とつづり、娘と向かい合って座り、カレーを食べている姿を投稿しています。希望がかなってご満悦なのか、娘は笑顔でピースポーズ。コメントでは「神保町でカレーなんて、娘さんセンス良すぎますね！」「これは！ おいしいお店に行かれましたね」「カレーといえば神保町！」などのコメントが寄せられています。
