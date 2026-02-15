王林がルームウェアを着用したセクシーな姿を自身のInstagramに投稿している。

（関連：【画像】王林、ルームウェア姿やガーリーファッションも）

王林は「VALENTINE」「今年は友達と集まってスイーツ作りしたのよん」「VALENTINEに着たかったroom wear ﾒﾝｺｲ」と綴り、ワイングラスを片手にルームウェアを着てウインクを決めたショットやスイーツ作りの一つであるホイップクリームに乗ったイチゴを覗き込む写真を投稿。王林が着ているのはランジェリーブランド「PEACH JOHN」のルームウェアだ。

また、続けて「王林の大好きな人名古屋出身率高め（特に舘ひろしさん）だから来られてうれしかった みんなの声も届いてたよ 14年ぶりの開催おめでとうございます ガーリーおうりんとロングおうりんはいかがでしたか」と『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した際のオフショットも披露している。

（文=リアルサウンド編集部）