◆２、３軍紅白戦 紅組１―１白組＝特別ルール７回まで＝（ひなたひむかスタジアム）

巨人に新加入した育成の板東湧梧投手（３０）が１５日、紅白戦で実戦初登板。１回無失点の好投を見せた。

紅組の３番手で１点リードの４回から登板。先頭・坂本達を一邪飛、中田を中飛、相沢を二ゴロと、わずか９球で片付けた。「ゲームに入ったら細かいことは気にせず、腕を振って投げようと思った。全球種投げられたし、今できるものは出せた」とうなずいた。

今キャンプでは、右足の蹴りや体のバランスを修正。ソフトバンク時代にブレイクの下地を作った久保康生巡回投手コーチと話し合い、初日から２時間超えの投げ込みでフォームを固めた。８日に行われた実戦形式のライブＢＰでは打者８人に対して１安打１奪三振。この日の好投に「前回よりも良かったので、つながってきている。本当に光が見えてきている感じがするので、とにかく出力を上げて１軍で通用する姿を見せられるように」。ソフトバンク時代に通算１１４登板で１０勝１セーブを挙げた右腕が、再起に向けて着々と階段を上る。