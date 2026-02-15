広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（１８）＝神村学園高伊賀＝が、驚異のマルチ安打デビューだ。練習試合・巨人戦（那覇）に途中出場し、７回１死一、二塁の第１打席は、初球の直球にバットを折られながらも左前打。９回１死では６球目の変化球を中前へはじき返した。松浦と北浦の両左腕を攻略し、「何で打てたんかなぁ。驚いてます」と、うれしそうな左打者を、新井監督は「元々、いいのは分かっているけど、たいしたもん」と認めた。

異例の大抜てきに応えた。将来的な正遊撃手候補として期待され、春季キャンプは２軍スタートだったが、８日に１軍合流。体験参加の意味合いが強かったが、１軍選手と遜色のない動きが評価され、沖縄２次キャンプ参加をつかんだ。ＷＢＣ合宿で小園が不在のなか、対外試合初戦で即、起用され「自信がつくような一日でした」と、笑みを浮かべた。

高校２年の冬から木製バットで練習し、公式戦でも使用。１月の新人合同自主トレでは、ベテラン・秋山からマシン打撃の重要性を説かれ、連日打ち込んできた成果も発揮した。「まだ体をつくらないといけないけど、今後が楽しみ」と指揮官。明るい未来を期待させるには十分の“デビュー戦”になった。（直川 響）

◆西川 篤夢（にしかわ・あつむ）２００７年１２月２８日、三重・伊賀市生まれ。１８歳。同市立上野東小３年から軟式の緑ルーキーズで野球を始める。５年から硬式の愛知・稲沢中央ボーイズでプレー。緑が丘中では大阪箕面ボーイズに所属。神村学園高伊賀では１年夏からレギュラー。２年秋から投手兼任で最速１４５キロ。甲子園出場はなし。５０メートル走は５秒９。１８４センチ、７７キロ。右投左打。年俸４５０万円。