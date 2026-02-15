梅沢富美男、ハートの風船持って「TGC」ランウェイ「私が担当した子はみんな綺麗に」誇らしげな表情【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】俳優の梅沢富美男が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】75歳レジェンド「TGC」ランウェイ登場
ABEMAの新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）教頭として出演している梅沢は、同番組ステージで繰り広げられたランウェイの最後に登場。左手にハートの風船を持ち、右手で扇子を仰ぎながら満面の笑みで闊歩した。
ランウェイ後のトークでは「美しい女性になるための授業を担当しております。私が担当した子はみんな綺麗になってます」と誇らしげに笑顔を浮かべていた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】75歳レジェンド「TGC」ランウェイ登場
◆梅沢富美男「TGC」でランウェイ
ABEMAの新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（隔週水曜日23時〜）教頭として出演している梅沢は、同番組ステージで繰り広げられたランウェイの最後に登場。左手にハートの風船を持ち、右手で扇子を仰ぎながら満面の笑みで闊歩した。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】