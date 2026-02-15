オリックス・吉田が昨年3月に右肘トミー・ジョン手術を受けて以来、初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。打者4人に計20球を投じて安打性1本、最速143キロを計測した。

「リハビリの中では一番速い球速で、ある程度ゾーンで操れているのでもう十分。例年の怪我していない時期と変わりないキャンプを過ごせている」

端正な顔が一際輝いた。「打者に聞いたら、球質が上がったと言ってもらえた」。打席に立った中川とは日本ハムに在籍していた頃の1年目のフレッシュオールスターで対戦経験があり、同じく打席に立った香月もイースタン・リーグ（当時香月はロッテ所属）でしのぎを削り合ってきた存在。オリックス入団時、「年々ちょっと質が落ちてきているかな…」と率直な意見を聞かせてくれた2人から、この日の対戦後に「（球質が）戻っていたぞ」と言葉をかけられたという。

「自分の中でもちょっとずつ球質が変わってきたのを、実戦レベルで実感できた。打者もそう思っていたから、手術してよかったな…と」

順調にステップを踏み、22日のJR九州との練習試合でついに実戦復帰する予定。「気温も上がりますし、もう一個リミッターが外れる感じはしています」。完全復活へ、ギアが上がってきた。（阪井 日向）