気象予報士でフリーアナの根本美緒がＳＮＳで、米トランプ大統領の政策に疑問を投げかけ、「何してくれるんだ、この人は。。」と呆れた。

東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学博士課程で研究中の根本は、１３日の書き込みで「博論の要旨を書きながら、トランプが大統領令で車に規制されていた気候変動対策の撤廃、のニュースを見て、すごく違和感しかない何してくれるんだ、この人は。。」とつづり、テレビ画面にトランプ氏が映った写真を掲出した。

トランプ氏は１２日、温室効果ガスの排出を規制する根拠である「危険認定」の撤廃を発表した。危険認定はオバマ政権下の２００９年に示されたもの。今回の撤廃で、自動車の温室効果ガスの排出基準の廃止も発表した。

根本は「私の書いた１行目。気候変動に起因する猛暑による死亡者数は全世界で年間約５５万人に及ぶ（イギリスの世界的な医学系学術誌Ｔｈｅ Ｌａｎｃｅｔ Ｐｌａｎｅｔａｒｙ Ｈｅａｌｔｈより）＃気候変動 ＃気候変動対策」と自らの博士論文を引用。気候変動を認めない米大統領を「＃ｄｏｎａｌｄｊｔｒｕｍｐ世界中の人の健康を全く考えていない。」とぶった斬った。