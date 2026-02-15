ミラノ・コルティナオリンピックは１４日（日本時間１５日朝）、ショートトラック男子１５００メートルが行われ、オランダのイエンス・ファントワウト（２４）が１０００メートルに続き二つ目の金メダルを手にした。

顔のけがで「金歯」を入れたファントワウトは、メダルとの「金つながり」に喜びを爆発させた。（デジタル編集部）

衝突でスケート靴が顔面に

ショートトラックはインコースの取り合いや抜き抜かれの駆け引きが激しいスリリングな競技。国際スケート連盟などによると、ファントワウトは、２０１９年９月、衝突したイスラエル選手のスケート靴が顔にあたり、頬に大きな切り傷を負ったうえに下あごの歯２本が完全に失われたという。

オリンピックの公式サイトによると、ファントワウトは、チームメートが歯を探してくれている間に、両親に電話したところ、「金歯を入れたらどうか」と提案されたという。金とダイヤモンドで歯を装飾したラッパーに憧れて育ったファントワウトは、あごにチタン製のボルトを埋め、「名誉の印」として光輝く金歯を手に入れた。ミラノ五輪前にインスタグラムを更新し、右手で下唇を引っ張って金歯を見せる写真を載せている。

二つ目の金メダルを獲得した後の記者会見で、金歯について質問されると、「事故の後にこの競技を続けるか考えた。私にとってこの金歯は自分が何者なのかを示す証しになった」と振り返った。さらに「金歯を入れて金メダルを獲得したことは、本当に素敵なつながり。私にとって特別なことだ」と話した。

「やるなら全力で」手にした二つのメダル

１９年の事故で、金歯だけでなく顔面に傷あとも残った。「縫合には数日かかった。事故後にリンクに立った時、口から血が流れて怖くなった」という。しかし、常に「やりたいことをやれ」と言って育ててくれた父親が、「やるなら全力でやれ」と励ましてくれたという。

２２年の北京五輪では個人１０００メートルで１９位、５００メートルではペナルティによる失格となり、混合リレーでも４位とメダルには届かなかった。イタリアの地で初めて手にした２つの金メダルについて、「すごく、すごく興奮している。五輪チャンピオンになることをずっと夢見ていたが、２つの距離で優勝できるとは思ってもいなかった」と喜びを爆発させた。