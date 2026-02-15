◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー（１５日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】五輪新種目の男子デュアルモーグルが行われ、初出場でサンテレビ社員と二刀流で励む藤木豪心（イマトク）は、１回戦で敗退となった。ハービー（オーストラリア）に敗れた。１２日のモーグルは予選敗退しており、競技人生の集大成と位置づけた初の五輪で２種目を終えた。

普段は、サンテレビのスポーツ部社員で、主にプロ野球・阪神戦の中継に携わっている。ミラノ・コルティナ五輪を諦めきれず、会社の理解を得て休職。異例の挑戦では、女子で妹・日菜（武庫川女大大学院）とともにきょうだいそろって初出場を果たした。

「悔しい気持ちはもちろんあるが、ベストの滑りがデュアルでは出せたと思う。最初は本当に夢のような感じで現実味がなく、試合に出てどんどん現実味が出てきて。最後まで楽しかったなって思う」と五輪の舞台を振り返った。

初めての五輪を終え、競技は今季限りで一区切りとする方針。「周りの知り合いの反響も、Ｗ杯とは全然違くて。すごい特別な舞台だと思っていたらもっと特別で。夢のような場所でした」と語り「３月から仕事に戻ります。４月から、またＡＤから頑張ります」と力を込めた。