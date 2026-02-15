【しまむらの淡色】がやっぱ可愛い♡ 見つけたら即ゲットしたい「おしゃれシューズ」

春に向けてシューズを新調したい大人女性におすすめしたいのが、上品見えが狙える淡色のシューズ。柔らかな印象のカラーが、季節感を高めてくれそうです。【しまむら】ならそんなシューズが手に取りやすい価格でラインナップ。デザイン性にも履き心地にも満足できそうだから、しまパトで見つけたら即カゴIN推奨です。

きれいめコーデにも合わせやすい淡色スニーカー

【しまむら】「レースバレエニットSNK」\1,969（税込）

スニーカーとバレエシューズを組み合わせたような、ハイブリッドなデザインがポイント。メッシュを採用したアッパーに白のラインがアクセントになっています。春夏トレンドとして注目したいブルージーンズと相性がよさそう。きれいめにもカジュアルにも合わせやすい一足です。

バレエコアなムードをまとえるフラットシューズ

【しまむら】「YUギャザーフラットS」\2,420（税込）

クシュっとしたギャザーディテールが、可愛らしいアクセントになったシューズ。上品な華奢なリボンも、バレエコアムードを漂わせます。フレアスカートと合わせてフェミニンに、ジーンズコーデに甘さをプラスしたいときにもおすすめ。春コーデで活躍してくれそうです。

