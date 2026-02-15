◆バスケットボールＢ１リーグ第２３節 富山１１５―９３北海道（１５日・富山ありそドーム）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道は、西地区の富山に９３―１１５で敗れ連勝を逃した。最下位クラブに対し今季最多失点を喫し４位に転落した。バイウィーク（試合のない週）を挟み、次節は３月７日に横浜（横浜アリーナ）と対戦する。

連敗脱出を狙う富山の猛攻を受け、相手チームにとっては１１戦ぶりとなる白星を献上してしまった。今季最多失点で敗れ、トーステン・ロイブルヘッドコーチ（５３）は「ハーフタイムの時点で６０点、最終的に１１５点取られる試合内容では、どのリーグでも勝つことはできない」と振り返った。

相手の得点源を止められなかった。１試合平均２２・５得点のＳＧトレイ・ケルに第１クオーター（Ｑ）に１２点を奪われると、第２Ｑ１１点、第３Ｑ１３点と勢いを止められず。第４Ｑ残り３１秒でキャリアハイを更新する４６得点目の２点シュートを沈められた。さらには、昨季得点王でレバンガでのプレー経験があるＰＦブロック・モータムも１７得点。指揮官が「酷かった」と振り返るように、外国籍の中心選手２人に計６３得点とコートを支配された。

反撃に出たいレバンガは、第３Ｑに一時４点差まで詰め寄った。しかし、３試合連続２ケタ得点を挙げたＰＧ／ＳＧ市場脩斗（２３）が同Ｑ終盤に４つめのファウルでベンチに下がると、第４Ｑには新戦力のＳＦ／ＰＦジョーダン・ナタイ（３２）が５ファウルで退場。波に乗れなかった。

攻守の中心選手であるＰＦケビン・ジョーンズ主将（３６）を欠く中で４位に転落した。それでも、早ければバイウィーク明けの次節から主将が復帰する可能性があり、市場は「得点面でもさらに貢献できるように頑張っていきたい」。約３週間でリフレッシュし、巻き返しを図る。