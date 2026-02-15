◆ミラノ・コルティナ五輪（１５日、イタリア・ミラノ）

スノーボードの男子ハーフパイプで銅メダルを獲得した山田琉聖（チームＪＷＳＣ）が１５日、ミラノ市内で会見。初出場でメダリストになった１９歳は「嬉しい気持ちもありつつ、（技を）決めきれなかった悔しい気持ちもありつつ。結構複雑な感情ですけども、今になっては銅メダルを獲得することができて良かったなと思います」と、率直に語った。

男子は４人が決勝に進み、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダル。平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が４位、平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７位と日本勢が活躍した。平野流は４位の結果に、直後は号泣。山田は「競技後、すぐ話すことができなくて。流佳くんと同部屋だったので、部屋に帰ってからなんて話そうかなと思っていた」としつつ「帰ってから、流佳くんがいつものように接してくれたので、こっちもいつものように、今日どうだったよね、みたいな話ができた」と明かした。

初の五輪を終え、国内でしたいことを問われた山田は「地元の友達や、知り合いに、本当に頑張ってねとか、おめでとうとか、すごい言っていただいたりしたので。そういう人たちに、地元に帰って会って、ちゃんとありがとうって伝えれたら」と誠実さをのぞかせた。