人気声優でアーティストの前田佳織里が15日、自身のインスタグラムを更新。同日に行われた「北九州マラソン2026」でファンランのスターターを務めたことや自身も走ったことを報告した。



【写真】全力ガチ汗 病み上がりで力走した人気声優 ゴール後の姿がさわやか

「ファンラン5km 約30分で走り終えました！ 全力ガチ汗です！！」と記した前田はスペシャルゲストとして「北九州マラソン」に登場。「みなさん応援ありがとうございましたーー！ 快気祝いRUN 北九州の景色観ながら走るの最高に楽しかったー！」と額の汗をぬぐう姿をアップし、動画では懸命に力走する姿も公開した。



別の投稿ではファンランのスターターを務める様子や北九州市の武内和久市長、タレント・おばたのお兄さん、陸上選手の池内彩乃さんと写ったカットもアップ。「今年もファンランスターターやらせていただきました みなさんを見送ったあとのmy RUNもとても楽しかった 今年はみなさんと走れて嬉しかったです」と充実と感謝の思いもつづった。



ほかにも沿道応援やトークショーとフル回転だった前田だが、13日に「インフル治りましたァァァ～！」と報告していたばかり。フォロワーからは「病み上がりなのに強いですね」と驚きの声も。懸命に走る姿に、「ペースが予想以上に速くて驚きました」「ナイスランでした！」「ネイチャ先生、今年もおつかれさまで～す」「完走おめでとうございます」と奮闘をたたえるコメントが寄せられた。



前田は2017年にアニメ「100%パスカル先生」で声優デビュー。主な出演作にゲーム・アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」（ナイスネイチャ）や「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」（桜坂しずく）などがある。23年には「光ったコインが示す方」でアーティストデビューするなど、多方面で活躍中。22年に北九州特命大使（観光大使）に就任している。



（よろず～ニュース編集部）