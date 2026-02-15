長田澪がバイエルン戦に出場

ドイツ・ブンデスリーガのブレーメンは、現地時間2月14日に首位バイエルン・ミュンヘンと対戦し0-3で敗れた。

完敗となったが、GK長田澪のプレーぶりには及第点の評価が与えられた。

シーズン後半戦に入ってもリーグわずか1敗で首位を走る名門に対し、ホームのブレーメンは苦戦を免れなかった。前半の内にFWハリー・ケインにPKを含む2得点をされると、後半にもMFレオン・ゴレツカの追加点を許しての完敗だった。それでも、試合終盤にはPKをセーブする場面もあった。

地元メディア「NWL」では、長田に「3.5点（1点が最高、6点が最低）」が与えられて「序盤はほとんど試されるような場面はなく、ケインのPKには無力だった。2点目は不意を突かれたが、GKの責任として非難されるべきものではなかった。3点目はノーチャンスの得点だったが、ムシアラのPKを力強くセーブして存在感を示した」とされている。また、日本代表DF菅原由勢はラスト10分で出場し、採点なしだった。

今季に向けオランダ1部フォレンダムへの期限付き移籍から復帰してレギュラーを掴んだ長田。チームはこの敗戦で勝ち点を伸ばせず入れ替え戦圏内の16位と苦戦しているが、厳しい残留争いを乗り越えたい。（FOOTBALL ZONE編集部）