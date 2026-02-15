ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î¾ÃÂ©Ê¹¤¼è¤ê¡¡µ¢¹ñÈï³²¼Ô¤Ë¡¢²ÈÂ²²ñ¤¬±¿Æ°Êý¿Ë
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¤È»Ù±çÃÄÂÎ¡Öµß¤¦²ñ¡×¤Ï15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹çÆ±²ñµÄ¤ò³«¤¡¢º£¸å¤Î±¿Æ°Êý¿Ë¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£¿ÆÀ¤Âå¤ÎÂ¸Ì¿Ãæ¤ËÁ´ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÂ¨»þ°ì³çµ¢¹ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë½¾ÍèÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¡£º£¸åµ¢¹ñ¤·¤¿Èï³²¼Ô¤Ë¡¢Ì¤µ¢¹ñ¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¾ÃÂ©¤òÊ¹¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤â°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¤ËÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê23¡Ë¡á¤ÎÉãÌÀ¹°¤µ¤ó¤¬96ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñµÄËÁÆ¬¤ËÌÛ¤È¤¦¡£²ÈÂ²²ñ¤Ç¤Ï¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê13¡Ë¡á¤ÎÊìÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê90¡Ë¤¬Í£°ì¤Î¿ÆÀ¤Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç²ÈÂ²²ñÂåÉ½¤ÎÂóÌé¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï²ñµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖºòÌë¡¢»Ð¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌ´¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀµÌ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±¿Æ°Êý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿Èï³²¼Ô¤ËÈëÌ©¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¡ÖÈ¿ËÌÄ«Á¯³èÆ°¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿Êý¿Ë¤Ë¡¢Á´°÷¤Îµ¢¹ñ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¾ÃÂ©Ê¹¤¼è¤ê¤ò½ü¤¡×¤ÈÎã³°¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£