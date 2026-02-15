「心ゆくまで楽しんで」勢いに乗る小悪魔女子レスラーがバレンタイン仕様の“真っ赤な”衣装で挑発ポーズ。ファンだけでなくパートナーまでメロメロにしている。

【画像】小悪魔美女、バラを咥えて挑発的な“真っ赤コーデ”

WWE女子スーパースターのリヴ・モーガンが日本時間15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同14日に放送されたWWE「SMACKDOWN」で披露した“バレンタイン仕様”の衣装で撮影した自撮りショットを公開した。

この日の放送では、先日行われたプレミアムライブイベント「ロイヤルランブル」を勝ち上がったリヴが、WWE最大のイベント「レッスルマニア」で戦う候補者の1人である女子WWE王者ジェイド・カーギルの防衛戦をリング袖で観戦。現地時間ではバレンタイン前日ということもあり、テーブルとシャンパンを持ち込み優雅かつ挑発的な観戦スタイルで物議を醸した。

挑発的だったのはそれだけではない。この日リヴが着用していた衣装もド派手なバレンタイン仕様。面積少なめの真っ赤なラバースーツ風ギアで、投稿ではバラを咥えて「心ゆくまで楽しんで」とコメントが添えられており、瞬く間に2万件の“いいね”が集まる大バズり状態に。

ファンからは「キミに夢中だ」「このコーデ好きすぎる」「世界で最高の笑顔の一つがそこにある」「俺はドミニクを責めないよ」と絶賛コメントが殺到。さらにリヴのパートナー、ドミニク・ミステリオもハートの絵文字とアニメのgif画像で投稿を引用しメロメロのご様子で、みんなが彼女の特別衣装に酔いしれていた。

