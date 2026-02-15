飼い主さんの娘ちゃんの頬を愛おしそうに舐めていたわんちゃん。それから7年経っても変わらないふたりの仲良しな光景に、「なんかとっても幸せ気分になりました」「赤ちゃんの時も今も可愛い♡」と温かいコメントが寄せられることに。

何年経ってもお互いのことが大好きなわんちゃんと娘ちゃんの姿が、12万再生を超えて癒やしを届けています。

【動画：赤ちゃんのことが大好きな犬→7年後…大きくなっても変わらない『関係性』】

娘ちゃんのことが大好きなたま君

何年経っても本当の兄妹のように仲良しなわんちゃんと女の子の光景が絶賛されているのは、Instagramアカウントの『yuri ᵕ̈* たまりくママ 東京/わんことおでかけ/わんこと子どもがいる暮らし』に公開された、ある日の投稿。

ボストンテリアのたま君は、飼い主さんの娘ちゃんのことが大好きで、昔からよく面倒を見てくれていたのだそう。娘ちゃんがひとりでお座りができるようになった1歳の頃には、隣へやってきて娘ちゃんの頬を優しく舐めていたといいます。

その光景は、まさに優しいお兄ちゃん。ぷにぷにな娘ちゃんの頬を愛おしそうに舐めるその光景に、こちらまでほっこりしてしまいます。

それから7年経ったふたりは…

娘ちゃんが赤ちゃんだった頃から、そばで優しく見守ってくれていたたま君。それから月日は流れ、娘ちゃんは8歳に。大きくなった娘ちゃんとたま君の関係はというと…昔と変わらず、たま君は娘ちゃんのことを本当の妹だと思っているご様子。

娘ちゃんが大きくなっても、たま君は愛おしそうに娘ちゃんの頬を舐めてくるといいます。

いっぽう娘ちゃんはというと、赤ちゃんの時はキョトンとした顔でたま君に舐められていましたが、今ではたま君のお口のにおいが気になるようで、思わず悶絶。（笑）

しかし、舐められたところを拭きながら見せるその笑顔は、どこか嬉しそうだったといいます。

優しいたま君のことが娘ちゃんも大好き♪

娘ちゃんが赤ちゃんだった頃から、そばで娘ちゃんのことを見守ってきたたま君。娘ちゃんに接するたま君の姿を見たら、たま君がどれほど娘ちゃんのことを大切に思っているのかが伝わってきます。

娘ちゃんも、そんな優しく愛情深いたま君のことが大好きなのだそう。赤ちゃんの時にたま君が頬を舐められてくれたように、今度は自分からたま君に頬ずりをする娘ちゃん。

そんな娘ちゃんの頬ずりを、たま君はじっとしながら受け入れてくれるのだといいます。そんな昔と変わらないふたりの関係が、たくさんの人に癒やしを届けてくれているのでした。

今も昔も変わらないたま君と娘ちゃんの関係を見た人からは、「可愛い♡癒されます」「たま兄さんはずっと妹ちゃんを見守ってきたんだね」「愛情たっぷりですね」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『yuri ᵕ̈* たまりくママ 東京/わんことおでかけ/わんこと子どもがいる暮らし』では、そんなふたりの姿や、末っ子チワワのりくちゃんも加わった、仲良し3兄妹の日常風景が投稿されていますよ。

たま君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「yuri ᵕ̈* たまりくママ 東京/わんことおでかけ/わんこと子どもがいる暮らし」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。