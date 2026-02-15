初めて目にした鳥さんに釘付けの子犬。飛び立った瞬間に見せたリアクションは、まるで小さな子どものようで…？思わずニヤけてしまう投稿は15万回再生を突破し、「目で追ってるね」「いつか飛べるんだ！って思ってるかも」「可愛すぎ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：初めて『鳥』に出会った子犬→飛び立った瞬間に…まるで『小さな子どものような反応』】

初めて鳥を見た子犬は…？

TikTokアカウント「mameshiba_days」に投稿されたのは、豆柴の子犬が初めて鳥を目にしたときのワンシーン。飼い主さんの手からごはんを食べる鳥さんから目が離せないワンコ。未知なる生物を見るまなざしは好奇心たっぷりといったところ。

興味がありすぎてついつい前のめりになってしまったそう。首を傾げたまま一歩を踏み出す姿は『ねぇねぇ遊ぼうよ！』とでも言っているかのよう。つい先ほどまではおっかなびっくりだったのに、子犬の社交性の高さには驚いてしまいます…！

飛び立った鳥にビックリ！

次の瞬間、バサッ…！と飼い主さんの手から飛び立った鳥さん。するとワンコは視線を一気に上へ向け、キョロキョロと辺りを見回したそう。さっきまで目の前にいたはずの存在が、突然いなくなってしまったのですから無理もありません。

吠えもせず追いかけもせず、その場に立ち尽くしたままキョトーン…。あまりにも素直でまっすぐなリアクションは小さな子どものようで微笑ましい限りです。こうしてワンコの世界はどんどんと広がっていくのでしょう。

小さな子どものような尊すぎるリアクション♡

先ほどとは別の鳥さんも飼い主さんの手から飛び立ちました。『キミも飛べるんだね…！』と、お目目をキラキラさせながらワクワクしている様子。もしかすると『大きくなったら飛べるのかなぁ…』なんて思っているのかもしれませんね。

何気ない日常のワンシーンですが、絵本を切り取ったかのような光景。人生1周目の子犬の姿は多くの人に笑顔と癒しを与えたのでした。

この投稿には「鳥さんと仲良くなれたらいいね！」「可愛すぎてキュン死」「純粋で綺麗なお目目だね」などのコメントが寄せられています。これからの触れ合いにも注目ですね！

TikTokアカウント「mameshiba_days」には、子犬の成長記録が投稿されていますよ。ぜひあたたかく見守ってくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「mameshiba_days」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております