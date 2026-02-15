今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年2月16日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


運気は低調。現状維持だけを考えてやっていこう。

11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


今日の苦しみは明日の財産に。報われることを信じて。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


運気は低迷。明るく爽やかな朝のあいさつが運気好転のカギ！

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


目立とうとすると運気はダウン。チームプレイに徹しよう。

8位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


ちょっとした発言が波紋を呼ぶかも。「沈黙は金」を旨として。

7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


自信を持って行動しよう。全てがよい方向に進展しそう。

6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


運気は可もなく不可もなし。淡々とやっていくと◎。

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


身勝手な行動は慎んで周囲を気にすれば、運気はさらに上昇！

4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


楽しいことが目白押し。お金を計画的に使えば充実度◎。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


肩の力を抜いてのぞめば、何事もうまくいく好調な1日に。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


ライバルを探そう。競争心を持つと何事もはかどる予感。

1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


インターネットで海外のWebサイトにアクセスを。有益な情報を入手できそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)