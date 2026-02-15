2026年2月16日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
運気は低調。現状維持だけを考えてやっていこう。
11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
今日の苦しみは明日の財産に。報われることを信じて。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は低迷。明るく爽やかな朝のあいさつが運気好転のカギ！
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
目立とうとすると運気はダウン。チームプレイに徹しよう。
8位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ちょっとした発言が波紋を呼ぶかも。「沈黙は金」を旨として。
7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
自信を持って行動しよう。全てがよい方向に進展しそう。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
運気は可もなく不可もなし。淡々とやっていくと◎。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
身勝手な行動は慎んで周囲を気にすれば、運気はさらに上昇！
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
楽しいことが目白押し。お金を計画的に使えば充実度◎。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
肩の力を抜いてのぞめば、何事もうまくいく好調な1日に。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ライバルを探そう。競争心を持つと何事もはかどる予感。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
インターネットで海外のWebサイトにアクセスを。有益な情報を入手できそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)