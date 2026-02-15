ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ2026」の準決勝が15日、東京・竹芝のニューピアホールで行われ、島田珠代（55）、ふかわりょう（51）は決勝進出を逃した。これまでの最年長ファイナリストは、前回大会50歳で初決勝進出をつかんだチャンス大城（51）。大城の記録を更新し、史上2人目の50代ファイナリストが期待されたが、ともに準決勝で涙をのんだ。

2016年以来2度目の出場となった島田は、尻に敵が乗り移ったという設定のネタで勝負。吉本新喜劇で培った激しい動きや際どいせりふで笑いを取った。

一方、17番目で登場したふかわは「だから言っただろう」というフレーズで、チクリと刺さる一言ネタを連発。途中には音楽やダンスの要素も交えるなど、飽きさせない工夫で観客を引き込んだ。終盤には往年の鉄板ネタ「小心者克服講座」の動きも飛び出し、会場を沸かせていたが、2年連続準決勝で敗退となった。

今大会は史上最多の6171人がエントリー。“とにかく面白いピン芸”というたった1つの審査基準のもと、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけ、若手からベテランまでが、しのぎを削る。決勝の模様は3月21日午後6時30分から生放送される。