ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間15日、球団施設で自主トレを実施。練習後にウィル・ベナブル監督が取材に応じ、メジャー1年目を迎える村上選手を評価しました。

この日は、ファーストやサードで重点的に守備練習を行った村上選手。ベナブル監督は「彼はいい状態に見える。守備を向上させることにとても強い意欲を持っている。基本的には一塁を守ることが多くなると思うが、三塁に入ることもある。三塁を守ることにはとても情熱を持っていると思うが、チームが勝つためにできることは何でもやりたいと考えているし、サードでの守備向上にも非常に真剣に取り組んでいる」と起用法について言及し、村上選手の守備力向上への意欲を評価します。

一方、シーズン中の打順については「まだそこまで具体的に踏み込んではいない。実際にどうなるかは、これから様子を見ていく必要があります」としつつも「彼が打線の中心を打つことになるのは間違いないですし、チームとしても本当に楽しみにしています」と期待感を示しました。

また、村上選手の人柄について問われたベナブル監督。「とても人当たりがよくて、カリスマ性のある人物。言葉の壁があっても、それは十分に伝わってきますね」と絶賛し、チームメートとの関係性についても「周りの選手に話を聞くと、彼はすっかりチームに溶け込んでいるそうだ。うちは明るくて前向きな雰囲気のチームですが、彼も間違いなくその一員です」とコメントしました。