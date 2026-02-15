“脱力投法”に今シーズンの飛躍を感じた。プロ入り３年目の期待の右腕、ロッテ・木村優人投手（２０）だ。

１４日に宜野湾で行われたＤｅＮＡとの練習試合に先発し、２回２安打無失点に抑える好投を見せた。

初回はネット裏からレンズを向けた。力感のない投球フォームでＤｅＮＡの各打者を翻弄（ほんろう）しているのが印象的だった。打者はいつでも打てるような錯覚を抱き、打ちにいく。しかし、ムチのようにしなる右腕からリリースされたボールは、手元で伸びているため、なかなか捕らえられない。

ＤｅＮＡの先発の藤浪晋太郎も２回３安打１失点の好投。２メートル近い長身で、長いリーチを生かした投球フォーム。打者から見たらマウンドが近く感じるにちがいない。またリリースする瞬間の力んだ表情には、威圧感がある。対照的な両投手。それぞれに個性があり、見応えがあった。

昨年は最速１５２キロのストレートと、カットボール、フォーク、カーブ、チェンジアップを投じて３勝をマークした木村。９月にはあわや完全試合となるプロ初完封勝利を記録した。最下位に低迷するチームにとっては希望の光のような存在だった。私は一塁側のカメラ席から撮影していたが、リラックスした投球フォームで投げているのが印象的だった。今回、打者目線に近いネット裏から撮影してみて、より“脱力投法”を感じた。キャッチボールのようなフォームから、ムチのように右腕をしならせる。フォームとボールのギャップに打者は翻弄（ほんろう）されるのではないだろうか。期待を抱かせる、将来の先発ローテーション候補。南国の日差しに負けない、強い光を感じた。（デイリースポーツ・開出牧）