クイズ大会の副賞はなんと「おせち一年分」。「嬉しい！」喜びも束の間、意味が分かるとずっこける話【著者インタビュー】
「ものしりクイズ王」に輝いたチーム東城大。豪華な副賞はなんと「おせち一年分」。大きなプラカードを受け取った受賞者たちは「やったー！」「最高！」と喜ぶのですが、それも束の間、ある事実に気がつきます。……おせち一年分？
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む
今回は「正解」を軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。
「ものしりクイズ王」に輝いたチーム東城大に副賞として「おせち一年分」と書かれた大きなプラカードが贈呈されているシーンが描かれていました。「おせち一年分」ということはつまり…？と受賞した3人が心の中で思うオチに、なるほど、と膝を打つような回でした。こういった大会では、優勝賞金はもちろんのこと、スポンサーとして入っている企業からの副賞にも目を引かれますよね。
雪のヤドカリさんがこれまで目にして気になったやばい副賞を教えてもらえますか？
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：商店街のカラオケ大会で優勝したときの副賞『キャビア1年分』ですね。
結果が発表されて、副賞を受け取る段になって司会者に聞かれたんですよ、『普段からキャビアは召し上がりますか』と。私が「まさか！全然食べませんよ」と答えると続けざまに『1年に1回もですか？』と聞かれまして。正直にハイと答えたところ、『ではあなたのキャビア1年分は0粒ということになりますね』とか言われて副賞無しになったんですよ！！！
いまこの件を京都地裁で争っています。
「今日はタカシの好きなハンバーグだよ！」からの「バレない程度にニンジンを混ぜ込んでおいたからね」の母親の急転直下の発言に、ナイフとフォークを構えて紙ナプキンを首にかけたタカシも虚無でした。このマンガ、最後の4コマ目があまりに集合体恐怖症泣かせだと話題なのですが、この発想はどこからきたのでしょうか。
雪のヤドカリ：普通に私の地元に生えてます。
アリが運べるほどに小さいことから地元ではアリニンジンと呼ばれています。
また、このニンジンを好んで運ぶアリのことはニンジンアリと呼ばれています。
どちらが先に呼ばれ始めたのかは判っていません。
画面に表示された「十、力、力、力、力」を組み合わせて正しい漢字を作れ、という問題。問題音の「デーデン！」に気を取られてまったくわからなかったのですが、ふたりのうち、ヤバいほうの奴が、とんでもない象形文字を生み出してしまいます。
雪のヤドカリさんが一番好きな象形文字と、その理由を教えてください。
雪のヤドカリ：『冊』です。
今の意味からは想像できませんが、この漢字は牢屋の形から派生したものです。昔はそのまま[ろう]と読まれていて、時代が進むうちに、牢を管理する警察から2文字取って[さつ]と読むようになったそうです。
昔は1つの牢屋につき1つ、囚人の様子が記された帳簿が置かれていて、管理にあたってとても重要なものでした。帳簿は数える機会が多かったため、『冊』という字も牢屋の単位から、帳簿や紙束の単位に代わっていきました。
マジで嘘なので一つも信じないでください。
「書道の基本は、とめはねはらうです。みなさんも気をつけて書いてみましょう」と教える書道家の女性。書道を習っていると思われる少年が無邪気にこう言います。「駐車場と一緒ですね。とめる、はねる、はらう！」一瞬「たしかに！」と膝を打ってしまうのですが、その後にあることに気づき、とんでもない恐怖に陥れられてしまいます。おそらく読者全員騙されると思います。
雪のヤドカリさんが車を駐車場に止める時に一番大切だと思うことは何ですか？
雪のヤドカリ：『温かみ』です。
ただ駐車しておしまいでは冷たいと思うので、毎回車のグリルにキスしてから駐車場を離れるようにしています。
