櫻坂46田村保乃、“美肩チラリ”仕草で会場沸かす「最後の笑顔にやられた」「美しすぎる」の声【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】櫻坂46の田村保乃が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】櫻坂人気メン、あざと仕草の瞬間
◆田村保乃、肩チラリ仕草で観客沸かす
グレーのチュールワンピースとジャケットのコンビネーションを着こなし、微笑んだ田村。ランウェイトップではジャケットから肩のラインをチラリと見せ、首を傾げる仕草で観客を沸かせていた。ファンからは「最後の笑顔にやられた」「美しすぎる」「天使みたい」などの声が寄せられている。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
